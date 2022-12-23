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Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии

Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в ГрузииBank of Georgia начал принудительно закрывать счета ряда клиентов из России и Белоруссии

Грузинский банк Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета ряда клиентов, в числе которых оказались десятки граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал Paper Kartuli, позднее представитель банка подтвердил информацию в разговоре с «Коммерсантом».

Согласно сообщению, которое банк разослал клиентам, счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней. Представитель кредитной организации отказался называть причину блокировки счетов, сославшись на «внутреннюю политику банка» и на предписание Нацбанка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснений. Собеседник отметил, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Другой источник в BOG рассказал, что, несмотря на ограничения, россияне по-прежнему имеют возможность открыть счет в банке «в установленном порядке».

С начала военных действий на Украине счета в коммерческих банках Грузии открыли более 45 тысяч россиян. К 31 августа число россиян со счетами в частных грузинских банках достигло 60 тысяч. На фоне массового притока средств из России в местные банки в 2022 году грузинский лари укрепился более чем на 16 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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