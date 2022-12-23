. Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты

Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты

Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолетыReuters: российские авиакомпании обсуждают покупку застрявших в РФ из-за санкций самолетов

Российские авиакомпании задумались о покупке застрявших в стране из-за санкций самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Данный вопрос обсуждался в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсационных выплат. Как стало известно агентству, авиаперевозчики провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией. По данным издания, в России находятся около 400 самолетов общей стоимостью 10 миллиардов долларов. Выкупать лайнеры планируется на государственные деньги.

Издание утверждает, что участвующая в разбирательствах компания SMBC Aviation Capital отметила, что по вопросу покупки лайнеров обращались российские авиакомпании Aeroflot, S7 и NordStar. В частности, страховая компания «Альфастрахование» предложила выплатить 644,2 миллионов долларов за 17 самолетов, переданных в аренду «Аэрофлоту».

Данное предложение требует согласия со стороны Евросоюза. В случае его реализации, данная сделка позволит российским авиакомпаниям получить официальное право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой, отмечается в материале.

2 марта Boeing прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Четыре восьмиэтажных жилых дома в Тулуне сдали в эксплуатацию
Четыре восьмиэтажных жилых дома в Тулуне сдали в эксплуатацию
В России предлагают отказаться от оглашения полного текста приговора в суде
В России предлагают отказаться от оглашения полного текста приговора
Городские службы Иркутска перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада
Городские службы Иркутска перешли на усиленный режим работы из-за
Супруга Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации
Супруга Зеленского рассказала о его первой реакции на начало
Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с Activision Blizzard
Microsoft намерена стратегией «хорошего парня» закрыть сделку с
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за
В США рассказали о разногласиях Вашингтона и Киева
В США рассказали о разногласиях Вашингтона и Киева
Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили новогодние подарки детям ДНР и ЛНР
Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Павел Воля наехал на блогершу
Павел Воля наехал на блогершу

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие

Еще по теме

В России начали разбирать самолеты на запчасти
В Мексике авиаперевозчик запретил полеты российских самолетов SSJ100
СМИ: Китай направил в Индонезию самолеты для эвакуации своих туристов
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100