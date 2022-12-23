. Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
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Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году

Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 годуНовак: в 2023 году цены на нефть марки Brent могут быть в диапазоне $70-100 за баррель

Мировые цены на нефть марки Brent в 2023 году могут быть в диапазоне 70-100 долларов за баррель, но возможны всплески. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, что сегодня цена отражает реальную ситуацию, недавно она была 100 долларов, опускалась до 70. То есть такая волатильность существует между 70 и 100 долларами», — сказал он. Новак также допустил, что цены на нефтепродукты в Европе могут взлететь в феврале после введения эмбарго на поставки из России. Добыча нефти в РФ стабильна, почеркнул он.

Ранее российские власти говорили, что в ответ на потолок цен Москва намерена запретить поставки самой нефти и нефтепродуктов в страны и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения этого условия.

Другой частью ответных мер может стать частичное снижение добычи в начале года. Окончательные вариант реакции России будет зафиксирован в указе президента страны Владимира Путина, который еще готовится.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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