. С улиц Иркутска за ночь 23 декабря вывезли полторы тысячи тонн снега

За ночь 23 декабря с центральных улиц и основных магистралей Иркутска вывезли свыше полутора тысяч тонн снега. Работы на основных дорогах выполняли более 200 рабочих и 72 единицы специализированной техники – комбинированные дорожные и тротуароуборчные машины, тракторные щетки, лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики и бобкеты, сообщает пресс-служба администрации города.

После спада основного потока автотранспорта уборку и вывоз снега проводили на улицах Поленова, Красноярская, Пролетарская, Партизанская, 25 Октября, 3 июля, Трилиссера, Кожова, Карла Маркса, Советская, Красноказачья, Чкалова, Сергеева, Вампилова, Авиастроителей, в микрорайоне Юбилейный, Лермонтова, Гоголя, Боткина, Маяковского, на объездных дорогах в Ново-Ленино и Свердловском округе.

Помимо этого, еще 225 тонн снега вывезли при очистке мостов, путепроводов, подходов и подъездов к ним. Было задействовано 15 человек и 15 единиц техники. По информации исполняющего обязанности директора МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» Андрея Пономарева, работы провели на Глазковском мосту, в том числе в направлении Затона, на мостовых сооружениях на улицах Байкальской и Сурнова, проспекте Маршала Жукова, на Покровской развязке, а также на путепроводе через железнодорожные пути на объездной дороге Ново-Ленино.

Как отметили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью выпало 1,5 миллиметра осадков, всего с 1 по 23 декабря – 17,2 миллиметра при месячной норме 18 миллиметров. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в пятницу и субботу.