. Саша Савельева привезла сына в Израиль, где он заболел

Певица Саша Савельева поделилась кадрами с сыном и сообщила о его проблемах со здоровьем. Саша Савельева недавно прилетела с сыном к своему мужу Кириллу Сафонову, который еще в начале осени уехал в Израиль. Актер не рассказывает, собирается ли он возвращаться обратно или будет, как его коллега Анатолий Белый, дальше строить карьеру за границей. Савельева тоже никак не комментирует свой отъезд. Зато сегодня она поделилась с фанатами другой новостью.Певица пожаловалась на то, что у её сына начались проблемы со здоровьем. Она рассказала, что трехлетний Леон заболел и у него начался сильный кашель. Савельева переживает за состояние ребенка, ведь она пока что не нашла специалиста, который займется его лечением. Артистка рассказывает, что попасть на осмотр в клинику оказалось не так просто.«Дикий кашель, он просто ни на секунду не прекращается... Постараемся попасть к врачу, здесь это не так просто», — переживает Савельева. Не исключено, что Леон заразился гриппом, о котором уже несколько недель «трубят» представители Минздрава. В начале зимы заболевание начало активно распространяться среди населения. Многие жалуются на то, что недуг приводит к развитию серьезных осложнений. Напомним, что помимо сына Леона у Сафонова есть дочь Анастасия от первого брака. Девушка давно живёт за границей и в Россию не приезжает даже по праздникам. Последний раз они виделись примерно месяц назад во время визита модели в Тель-Авив.