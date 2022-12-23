. Саше Савельевой чтобы спасти сына пришлось обратиться к израильским врачам

Певица Саша Савельева рассказала о здоровье ребенка. Артистка накануне поделилась тревожной новостью о здоровье своего сына. Когда болеют дети, это всегда огромный стресс для родителей. Особенно, если не удается вовремя попасть на прием к врачу и получить от него рекомендации по лечению. Как оказалось, в Израиле с этим есть проблемы. Певица пожаловалась, что долго не могла организовать осмотр заболевшего Леона у педиатра. Его внезапно начали мучить сильные приступы кашля. Савельева сразу поняла, что это не обычная легкая простуда, а врач израильской клиники лишь подтвердил её опасения. Он сообщил артистке, что у её сына ларинготрахеит.«В итоге диагноз ларинготрахеит (неприятная штука, кашель стенозный из трахеи и он не прекращается). Выписали кучу лекарств», — волнуется Савельева. Чуть позже певица рассказала, что помимо проблем с записью к детскому врачу, она столкнулась с гигантской очередью в местной аптеке. «Всего-то два часа и ты можешь купить лекарства», — иронично высказалась Савельева. Напомним, что за границу Савельева приехала с сыном ради встречи с мужем Кириллом Сафоновым. Актер, как говорят, внезапно уехал из России ещё осенью. Из-за этого «Современнику» пришлось экстренно снять с афиши спектакль «Двое на качелях», где Сафонов играл в паре с Кристиной Орбакайте.