. Секреты натальной карты: почему гороскопы не всегда сбываются
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Секреты натальной карты: почему гороскопы не всегда сбываются

Секреты натальной карты: почему гороскопы не всегда сбываются

Западная астрология характеризует знаки зодиака по их дате рождения в зависимости от пребывания Солнца в том или ином созвездии. Но эти гороскопы не всегда сбываются. Общие прогнозы не учитывают некоторые важные аспекты. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, почему гороскопы не всегда сбываются и как это связано с асцендентом. Ответ нужно искать в натальной (личной) карте.

Почему гороскопы не сбываются

Общий астрологический прогноз не учитывает, в какой точке находится Солнце в момент рождения ребенка. Ведь восходящий знак будет совпадать с основным только если человек появился на свет на восходе либо за час до или после него. В других случаях меняется восходящий знак. 

Все это можно узнать, анализируя натальную карту. Ее составляют индивидуально для каждого человека. Для этого астрологу нужно сообщить дату рождения с точностью до минуты. 

Натальная карта ориентируется на нахождение планет в 12 домах. Каждый из них влияет на определенную сферу жизни. По натальной карте можно узнать о ценностях человека, его характеристиках, отношении к себе, окружающим и миру. 

Что такое асцендент в натальной карте


Асцендент ― это тот знак, который находится в горизонте в тот самый момент, когда рождается новая жизнь. В астрологии эта характеристика считается третьей по значимости. Важнее только солнечный и лунный знаки.

Всего за сутки асцендент проходит весь зодиакальный круг. Поэтому человек может иметь разные солнечный и восходящий знаки. 

Рассчитать свой асцендент можно самостоятельно. Для этого нужно открыть перед собой зодиакальный круг. Если вы родились позже на 2 часа от восхода Солнца, то восходящий знак будет следующим после солнечного. За каждые пару часов добавляйте шаг. Если же вы родились ранее Восхода, то двигайтесь в обратном направлении. На каждый знак шаг 2 часа.

У рожденных ровно перед заходом и восходом асцендент будет через 3 пункта от солнечного. У Водолеев это Телец. Рожденные на заходе в асценденте имеют шестой знак от солнечного. Например, у Близнецов это Стрелец.

Рожденные в ночное время, как раз перед заходом и до восхода, в асценденте имеют тот знак, который находится в девяти пунктах от солнечного. Проверить свои расчеты можно с помощью интернет-программ. Они показывают ваш асцендент в течение нескольких секунд. Более информативной будет натальная карта у астролога.

Почему нужно учитывать асцендент


Асцендент отвечает за социальную маску человека. Восходящий знак характеризует поведение в обществе, реакции на те или иные события. 

Гороскопы говорят о талантах человека. В то же время асцендент показывает, как обретаются нужные навыки, стратегии реализации. Имидж и вкус также зависят от восходящего знака. 

Астролог отмечает, что гороскопы не всегда сбываются, потому что «социальная маска» человека не совпадает с его солнечным знаком. Именно поэтому трудолюбивые и, казалось бы, серьезные Козероги могут вести себя, как переменчивые Водолеи, а мечтательные Рыбы, как педантичные Девы.

# Общество
По материалам: rsute

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