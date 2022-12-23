Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации
Сегодня, 12:28
Комиссия Совфеда по защите российского госсуверенитета намерена подготовить специальный доклад, посвященный специальной военной операции на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать", - сказал политик на заседании комиссии, сообщает РИА "Новости".
По словам Климова, Запад не единожды предпринимал попытки вмешательства извне в дела России, а также идет открытая пропаганда идей сепаратизма не только по национальному, но и по территориальному признаку.
По материалам: uposters.ru