. Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации
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Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации

Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации

Комиссия Совфеда по защите российского госсуверенитета намерена подготовить специальный доклад, посвященный специальной военной операции на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать", - сказал политик на заседании комиссии, сообщает РИА "Новости".


По словам Климова, Запад не единожды предпринимал попытки вмешательства извне в дела России, а также идет открытая пропаганда идей сепаратизма не только по национальному, но и по территориальному признаку.

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По материалам: uposters.ru

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