. Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову

Журналист считает певицу Наргиз Закирову жалкой лысиной. Певица рассказала про почести — журналист их опроверг. Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал рассказ Наргиз Закировой о том, как ей отказали во въезде в Россию. С ее слов, пограничники извинялись, просили сфотографироваться и депортировали из страны в бизнес-классе самолета.По мнению Шахназарова, все это неправда. Обозреватель в программе «Полный Абзац» на YouTube вывел на чистую воду скандальную певицу. «Эта татуированная лысина спокойно реагировала. Да кому ты нахер нужна, по большому счету», — посмеялся журналист. И объяснил: «Честно по поводу Закировой: великолепный вокал, прекрасный. Но даже красиво уехать не смогла. Ну кому ты нахер нужна здесь, Наргиз, ну правда!».