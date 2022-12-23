. Схема движения маршрутов №10т и №23 в Иркутске изменится с 24 декабря
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Схема движения маршрутов №10т и №23 в Иркутске изменится с 24 декабря

Схема движения маршрутов №10т и №23 в Иркутске изменится с 24 декабря

С 24 декабря в Иркутске на Синюшиной горе изменится схема движения маршрутов №10т «М. Конева – плотина ГЭС – Ц. Рынок» и № 23 «Ц. Рынок – М. Конева». Перенесут начальный и конечный остановочные пункты. Теперь общественный транспорт будет ходить до остановки «Реабилитационный центр», а не «улица Маршала Конева», как раньше, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Изменение в схемах движения увеличит пропускную способность улицы Маршала Конева при выезде на Култукский тракт. Кроме того, такой маршрут будет удобен для пациентов реабилитационного центра.

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По материалам: irk

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