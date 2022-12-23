. Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
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Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов

Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов

23 декабря школы Иркутской области получили 55 новых автобусов: 22 микроавтобуса ГАЗ на 11 посадочных мест и 33 автобуса ГАЗ на 22 места. Часть машин — утепленного типа, сообщает пресс-служба правительства региона. Транспорт поступил в 22 муниципальных образования области, 15 машин направлены в Иркутский район.

За последние пять лет в школы Иркутской области за счет областного бюджета приобретено 190 машин. Объем финансирования — 316,6 миллиона рублей. Средства на эти цели выделяются уже более десяти лет. Согласно распоряжению Правительства РФ, всего в регионы России будет поставлено 3 020 новых школьных автобусов.



Видео из телеграм-канала губернатора Иркутской области
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По материалам: irk

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