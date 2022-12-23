. «Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей

«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных паспортов водителей

Сервис такси «Ситимобил» проводит внутреннее расследование в связи с утечкой данных паспортов водителей. В пресс-службе компании подтвердили ТАСС факт утечки информации.

«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных», — говорится в сообщении компании.

В «Ситимобиле» также отметили, что к ответственным за утечку будет применено дисциплинарное взыскание. «Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания также сообщила о планах отправить уведомление о произошедшей утечке данных в Роскомнадзор в соответствии с российским законодательством. «Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится также в заявлении.

Ранее об утечках данных водителей «Ситимобила» сообщали Telegram-каналы. Сообщалось, что в открытом доступе оказалось четыре тысячи сканов паспортов сотрудников сервиса такси.