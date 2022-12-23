. Соседи Аллы Пугачевой раскрыли дату ее приезда в Россию

В СМИ пишут, что певица Алла Пугачева собирается встретить Новый год в своем замке в деревне Грязь. Алла Пугачева, если верить источникам, собирается вернуться домой в самое ближайшее время. Соседи рассказывают, что несколько дней назад в деревне Грязь, где находится замок народной артистки, началась суматоха. К особняку Примадонны несколько раз подъезжал фургон, принадлежащий клининговой компании. Местные жители решили, что дом начали готовить к возвращению хозяйки. Предположительно, она может вернуться в родную страну 30 декабря. По словам очевидцев, особняк «ожил» впервые за последние пару месяцев. За высоким забором не видно, что именно происходит на территории, но прохожие видели, как уборщицы старательно намывали огромные витражные окна. Убрать шесть этажей за один день не смогла даже большая бригада, поэтому клининг приезжал повторно.«Хрустальные люстры, сделанные на заказ гарпии, огромная скульптура рыцаря внутри, антиквариат – все нужно протереть от пыли, потому что Алла Пугачева очень щепетильна в вопросах чистоты», — пишут Dni.ru . Стоит отметить, что Алла Борисовна ничего не рассказывала о планах на Новый год. Известно, что еще в сентябре она уехала с детьми в Израиль. После отъезда Пугачева неоднократно резко высказывалась в адрес соотечественников. Например, когда назвала критиковавших её фанатов «холопами, ставшими рабами». Экс-стилист Примадонны Джордж Ровалс считает, что она уже пожалела о сказанном. По его словам, певица сильно страдает без внимания публики и находится в панике из-за того, что ей перестали звонить даже близкие друзья.