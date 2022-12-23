. Совфед готов доработать нормы об иноагентах
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Совфед готов доработать нормы об иноагентах

Совфед готов доработать нормы об иноагентах

Сенатор Андрей Климов заявил о готовности СФ законодательно дорабатывать нормы об иноагентах в случае возникновения новых угроз, сообщает РИА "Новости".

"Речь в первую очередь о двух федеральных законах, принятых нами в текущем году и вступивших в силу с 1 декабря 2022 года. Оба посвящены проблематике контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первый из законов фактически суммирует наш десятилетний опыт работы в части так называемых иностранных агентов, а второй вносит необходимые изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных законов", - сказал глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ


Он добавил, что парламентарии будут анализировать правоприменительную практику новых законов и внесут изменения "в случае появления новых вызовов или выявления моментов, объективно требующих определенной законодательной корректировки".

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По материалам: uposters.ru

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