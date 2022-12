. Список крупных игровых релизов, запланированных на Xbox в 2023 году

2023 год обещает порадовать большим количеством крупных игровых релизов, в том числе на приставка Xbox. Новое поколение консолей существует уже больше 2 лет, и в 2023 году заявлено немало игр, которые выйдут только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, минуя поколение Xbox One и Playstation 4.

Уже сейчас известно о паре десятков действительно крупных и интересных игр, которые выйдут на приставках Xbox в 2023 году. Приведем список проектов, которые заслуживают внимания:

Persona 3 Portable19 января 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SPersona 4 Golden19 января 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SDead Space Remake27 января 2023 годаXbox Series X | SHogwarts Legacy10 февраля 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SWild Hearts17 февраля 2023 годаXbox Series X | SAtomic Heart21 февраля 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SLike A Dragon Ishin!21 февраля 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SThe Day Before1 марта 2023 годаXbox Series X | SWo Long Fallen Dynasty3 марта 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SSkull and Bones9 марта 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SStar Wars Jedi Survivor17 марта 2023 годаXbox Series X | SResident Evil 4 Remake24 марта 2023 годаXbox Series X | SDead Island 228 апреля 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SSuicide Squad Kill the Justice League26 мая 2023 годаXbox Series X | SStreet Fighter 62 июня 2023 годаXbox Series X | SDiablo IV6 июня 2023 годаXbox One и Xbox Series X | SStarfield2023 годXbox Series X | SRedfall2023 годXbox Series X | SForza Motorsport 82023 годXbox Series X | SMinecraft Legends2023 годXbox One и Xbox Series X | SBanishers: Ghosts of New Eden2023 годXbox Series X | SAlan Wake 22023 годXbox Series X | SARK 22023 годXbox Series X | SArmored Core VI: Fires of Rubicon2023 годXbox One и Xbox Series X | SAssassin’s Creed Mirage2023 годXbox One и Xbox Series X | SAvatar Frontiers of Pandora2023 годXbox Series X | SDisney Speedstorm2023 годXbox One и Xbox Series X | SThe Invincible2023 годXbox Series X | SLike A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name2023 годXbox Series X | SThe Lords of the Fallen2023 годXbox Series X | SPragmata2023 годXbox Series X | SS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl2023 годXbox Series X | SReplaced2023 годXbox One и Xbox Series X | SThe Wolf Among Us 22023 годXbox One и Xbox Series X | SLies of P2023 годXbox One и Xbox Series X | S