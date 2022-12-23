. Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово

В Черемхово состоялось открытие после капительного ремонта спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит». В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, министр спорта Павел Богатырев, мэр Черемхово Вадим Семенов.

Комплекс начал работать еще в 1977. Он находится в бывшем здании управления шахты имени Кирова. Его основателем был директор Черемховского Рудоремонтного завода Виктор Панченко. В 2017 году эксплуатацию здания приостановили, а в 2021 начали капитальный ремонт. По программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на ремонт комплекса выделили более 70 миллионов рублей. Там заменили инженерные сети, установили новый тепловой пункт, отремонтировали и заменили очистные сооружения бассейна. За счет местного бюджета закупили оборудование на сумму 3,5 миллиона рублей.

Также председатель Заксобрания Иркутской области посетил строящиеся для детей-сирот дома. В Черемхово появятся несколько 9-этажных и 7-этажных домов. Планируют благоустроить прилегающую к ним территорию, создать парк с фонтаном. Кроме того, спикер побывал на стройплощадке стадиона «Шахтер», который сдадут в эксплуатацию в начале января. Сейчас на объекте идут отделочные работы. В рамках рабочей поездки спикер областного парламента Александр Ведерников также обсудил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым планы по ремонту фасада горно-технического колледжа и строительству в городе модульного зала тяжелой атлетики.