. Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово

Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово

В Черемхово состоялось открытие после капительного ремонта спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит». В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, министр спорта Павел Богатырев, мэр Черемхово Вадим Семенов.

Комплекс начал работать еще в 1977. Он находится в бывшем здании управления шахты имени Кирова. Его основателем был директор Черемховского Рудоремонтного завода Виктор Панченко. В 2017 году эксплуатацию здания приостановили, а в 2021 начали капитальный ремонт. По программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на ремонт комплекса выделили более 70 миллионов рублей. Там заменили инженерные сети, установили новый тепловой пункт, отремонтировали и заменили очистные сооружения бассейна. За счет местного бюджета закупили оборудование на сумму 3,5 миллиона рублей.

Также председатель Заксобрания Иркутской области посетил строящиеся для детей-сирот дома. В Черемхово появятся несколько 9-этажных и 7-этажных домов. Планируют благоустроить прилегающую к ним территорию, создать парк с фонтаном. Кроме того, спикер побывал на стройплощадке стадиона «Шахтер», который сдадут в эксплуатацию в начале января. Сейчас на объекте идут отделочные работы. В рамках рабочей поездки спикер областного парламента Александр Ведерников также обсудил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым планы по ремонту фасада горно-технического колледжа и строительству в городе модульного зала тяжелой атлетики.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум
Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум
Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
Оскар Кучера стыдится Дани Милохина
Оскар Кучера стыдится Дани Милохина
Жена Стаса Костюшкина едва не погибла от глыбы льда
Жена Стаса Костюшкина едва не погибла от глыбы льда
Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили аргументы
Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили
В январе выйдет новый сезон комедийного сериала Okko «Предпоследняя инстанция»
В январе выйдет новый сезон комедийного сериала Okko «Предпоследняя
Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части «Форсажа»
Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части
152 случая заражения COVID-19 подтвердили за сутки в Иркутской области
152 случая заражения COVID-19 подтвердили за сутки в Иркутской области
Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово
Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в

Топ на сегодня

Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Алла Пугачева в панике в эмиграции
Алла Пугачева в панике в эмиграции
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости

Еще по теме

В Братске завершили капитальный ремонт бассейна спорткомплекса «Олимпия» на 23 миллиона рублей
В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»
В поселке Дзержинск после капитального ремонта открылось детское отделение поликлиники
Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе