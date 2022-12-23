. Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части «Форсажа»

The Direct: Галь Гадот вернется к роли Жизель Яшар в десятой части фильма «Форсаж»

Стало известно о возвращении израильской актрисы Галь Гадот к роли Жизель Яшар в десятой части фильма «Форсаж». Об этом сообщает The Direct со ссылкой на источники.

По информации издания, артистка вновь появится во франшизе, несмотря на то что ее героиня погибла в шестой части картины. Премьера фильма состоится 19 мая 2023 года.

Ранее создатели франшизы вернули героя Хан Лу (Сон Кан) в «Форсаж 9». Персонажа считали погибшим в третьей части проекта, однако по сюжету гонщик инсценировал свою смерть.

Сообщается, что в десятой части картины появится новый злодей, которого сыграет коллега Гадот по фильмам DC, американский актер Джейсон Момоа.

В ноябре стало известно, что бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов.

Ранее кинорежиссер и один из руководителей студии DC Джеймс Ганн прокомментировал информацию об увольнении Галь Гадот из фильмов компании.