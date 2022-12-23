. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление





Издательство Dotemu выпустило крупное обновление для одной из лучших игр этого года — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Напомним, что игра сразу после релиза была добавлена в подписку Game Pass, где она сейчас все еще доступна.

Апдейт Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge вносит некоторые изменения в геймплей, добавляет пару новых опций и правит различные баги. Так выглядит список основных изменений:

Пользовательские игры. Теперь можно кастомизировать прохождение игры, собрав оптимальный для себя вариант при помощи различных опций. Стоит сказать, что в данном режиме игры достижения получить не удастся.





Хост игры по сети теперь может устанавливать для лобби максимальное количество игроков.Добавлены фильтры: ЭЛТ (обычный или изогнутый) и видеомагнитофона.





Были внесены изменения в анимации всех боссов, некоторые боссы получили новые способности.

Исправлено и множество ошибок, плюс внесены изменения в баланс — здесь можно ознакомиться с полным примечанием к патчу.