. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление


Издательство Dotemu выпустило крупное обновление для одной из лучших игр этого года — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Напомним, что игра сразу после релиза была добавлена в подписку Game Pass, где она сейчас все еще доступна.

Апдейт Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge вносит некоторые изменения в геймплей, добавляет пару новых опций и правит различные баги. Так выглядит список основных изменений:



Пользовательские игры. Теперь можно кастомизировать прохождение игры, собрав оптимальный для себя вариант при помощи различных опций. Стоит сказать, что в данном режиме игры достижения получить не удастся.




Хост игры по сети теперь может устанавливать для лобби максимальное количество игроков.



Добавлены фильтры: ЭЛТ (обычный или изогнутый) и видеомагнитофона.




Были внесены изменения в анимации всех боссов, некоторые боссы получили новые способности.

Исправлено и множество ошибок, плюс внесены изменения в баланс — здесь можно ознакомиться с полным примечанием к патчу.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass получает крупное обновление
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge из Game Pass
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