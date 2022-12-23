. Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022 года

Память преподобных Никона Печерского и Даниила Столпника православная церковь чтит 24 декабря, по старому стилю — 11 декабря. Наши предки этот праздник называли Никонов день. Есть традиция славить в это время солнце и загадывать желания, которые непременно сбудутся.

История праздника Никонов день

Никон Печерский и Даниил Столпник жили в разное время, но оба прославились, как истинные христиане, посвятившие свою жизнь служению Богу.

Никон Печерский родился и жил в 11 веке, был учеником святого Антония, основателя Киево-Печерской лавры. Затем он удалился в город Тмутаракань, где основал свой монастырь и позднее был избран его игуменом. До этого у него была попытка вернуться в Киево-Печерскую лавру, но свою жизнь он закончил в основанном им монастыре в возрасте 86 лет.





Даниил Столпник родился и жил в 5 веке. В двенадцатилетнем возрасте он самостоятельно ушел из дома в монастырь, где начал свое служение Богу.

Однажды ему пришло видение с точным указанием места во Фракийской пустыне, где он должен совершить аскетический подвиг, доказав свою верность Богу. Преподобный Даниил удалился туда с двумя своими учениками, построил столп и провел на нем 33 года в непрестанной молитве.

Никонов день имеет и другие названия — Никон, Даниила, Никон Сухой Печерский.

Традиции и обычаи 24 декабря

В этот день с утра было принято молиться Никону Печерскому и просить защиты от нечистой силы. Но накануне люди сами себя старались обезопасить, втыкая нож в косяк входной двери, вбивая гвоздь или рассыпая по двору золу.

В этот день было принято прославлять Солнце и призывать его сойти на Землю. Для этого в домах зажигали лампады, а на улице разжигали костер. Считалось, что таким образом можно защититься от злых духов и всякой нечисти, которая в пасмурные зимние дни отличалась особой активностью и силой.





Люди верили, что ведьмы в этот день летают на метлах, заметая дороги и сбивая с пути одиноких путников. Если в домах не было зажженных лампад, они, по мнению людей, могли подлетать к человеческому жилью и пугать стуком или швырянием снега в окно.

Но в традициях этого дня было принято также избавляться от заболеваний с помощью ведьм. Считалось, что вьюга, которую они создают, летая на метлах, может унести с собой и недуги. Если в доме были больные, то из печи принято было выгребать золу и, встав спиной к ветру, высыпать ее на любом перекрестке.

На Никона было принято загадывать желания, считалось, что оно будет наделено особой силой и обязательно сбудется. Для этого нужно было отломить небольшую веточку яблони, поставить ее в воду и ждать, когда она распустится и зацветет.

Что нельзя было делать в Никонов день

С наступлением темноты в Никонов день люди старались не выходить из дома, не выглядывать в окно, и не заниматься никакими домашними делами. Нельзя было вечером мыть полы, убирать в комнате, стирать — считалось, что нечистая сила обязательно вмешается в любой процесс и чем-то навредит.





Нельзя было в этот день употреблять алкоголь, иначе человек становится привлекательным для нечистой силы и может что-то натворить. Также считалось, что на человеке должна быть надета чистая одежда. Ведьмы и злые духи от таких людей держатся подальше.

Запрещалось в этот день отправляться на охоту или на рыбалку, рубить ель в лесу и вообще брать в руки острые предметы — это могло закончиться несчастьем.

В этот день все старались вести себя тихо и доброжелательно по отношению к другим, чтобы не привлекать внимание нечистой силы и злых духов.

Приметы на 24 декабря





Как и во все православные праздники, люди верили в приметы, которые замечали в Никонов день. Погода на ближайшие дни или на следующий год определялась по поведению птиц и животных, по отдельным явлениям природы или по каким-то другим приметам.

Сильные заморозки, которые следует ожидать в ближайшее время, предсказывали по поведению белок — они старались прятаться в одно дупло. Если светящее Солнце образовывало отсветы по бокам, это также предвещало сильные морозы.

Солнечные лучи, падающие на землю, обещали вьюгу, поднимающиеся вверх, к облакам — стужу.

Хозяйки также обращали внимание на такие приметы, как плескание еды через край посуды во время приготовления пищи. Считалось, что это к облачной, пасмурной погоде.

Имело значение и поведение птиц. Беспокойное кружение воронов, которые к вечеру не находят себе места для ночлега, предвещало бурю.