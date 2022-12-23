. У Россиян появятся персональные медицинские помощники
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У Россиян появятся персональные медицинские помощники

У Россиян появятся персональные медицинские помощники

Сведения о состоянии здоровья пациентов начнут поступать врачам через специальные устройства — персональные медицинские помощники. Постановление Правительства от 9 декабря 2022 года № 2276, регламентирующее проведение такого эксперимента, вступает в силу 23 декабря. 

Новшество позволит медикам удаленно отслеживаться состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями. На первом этапе — гипертонией и сахарным диабетом.

Сведения в медицинские информационные системы передадут фитнес-браслеты, «умные часы», глюкометры. Кроме того, пациенты смогут пересылать информацию и через установленное на телефон мобильное приложение

Экспериментальный правовой режим будет действовать два года. Его запустят на территориях Татарстана, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областей. Присоединиться к нему смогут и другие регионы, заключившие соглашение с Минздравом и «Ростехом».


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По материалам: pnp.ru

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