. В 2023 году будут глобальные перемены, заявил астролог
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В 2023 году будут глобальные перемены, заявил астролог

В 2023 году будут глобальные перемены, заявил астролог
Астролог рассказал, что нас ждет в будущем году. Предсказатели один за другим делятся своими прогнозами на наступающий 2023 год. Кто-то говорит о будущих испытаниях и денежных потерях, другие - о радости и облегчении жизни некоторых знаков зодиака. Но в одном большинство экспертов сходится: год будет важным и принесет с собой много перемен. Лилия Любимова обратила внимание на то, что сразу несколько важных планет перейдут в другие знаки в течение года. О чем это говорит? О том, что нас всех ждут глобальные изменения. Перестройка будет происходить постепенно: разглядеть первые образы нового мира получится только весной. Самым ощутимым станет переход Плутона в знак Водолея. Эту планету называют «поколенческой», поскольку подобные изменения её расположения происходят раз в 20 лет. Это судьбоносное событие обязательно принесет новые общественные тренды. «В мире появятся новые герои, образы для подражания и показатели того, что жизнь удалась. Плутон изменит и политическую обстановку, и социальную. В какую сторону, покажет весна. Планета войдет в знак Водолея 23 марта»,— делится знаниями астролог. Только в апреле станет понятно, в какую сторону качнулся маятник. Но Любимова готовит россиян: нас ждет окончательное прощание с беззаботной жизнью. «20 апреля пройдет и затмение в знаке Овна. 7 марта и 16 мая сменят знаки Сатурн и Юпитер. Как говорится, пристегните ремни», — советует эксперт Woman.ru.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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