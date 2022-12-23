. В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый

В микрорайоне Зеленый в 2023 году отремонтируют школу №31. Здание учебного заведения осмотрел мэр Иркутска Руслан Болотов с директором, депутатом думы города Антониной Корочкиной.

В школе обновят электрику, отремонтируют помещения, благоустроят территорию. Обновление школы началось еще в 2015 году. С того времени восстановили кровлю здания, бетонную отмостку, системы водо- и теплоснабжения, рассказал в своем телеграм-канале Руслан Болотов. Сейчас в Иркутске ремонтируют 22 социальных объекта. Это школы, детские сады, спорткомплексы, учреждения допобразования.





Видео из телеграм-канала мэра Руслана Болотова