. В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
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В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян

В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиянСотрудница Bank of Georgia заявила, что банк не закрывает счета россиян массово

Грузинский банк Bank of Georgia (BOG) не закрывал счета россиян массово, фиксируются лишь единичные случаи, сообщила ТАСС сотрудница финансовой организации.

«Вообще блокировка счетов у нас в банке принятая практика. За день бывают несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — заявила она.

Ответ еще одного представителя Bank of Georgia последовал за рядом жалоб со стороны граждан России и Белоруссии, которым пришли сообщения от банка о принудительном закрытии счета. Согласно письму, которое банк разослал клиентам, счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней.

Ранее в банке отказались называть причину блокировки счетов, сославшись на «внутреннюю политику» организации и предписание Нацбанка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснений. При этом отмечалось, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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