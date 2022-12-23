. В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют

В Государственной Думе Российской Федерации перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют. Рассмотрение перенесли на 2023 год, сообщает Crypto News со ссылкой на слова главы Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Точная дата на настоящий момент неизвестна. Анатолий Аксаков, как один из авторов законопроекта о майнинге, предполагает, что инициативу могут рассмотреть уже в январе. «Законопроект до сих пор согласовывают с профильными ведомствами и другими участниками рынка», — отмечает глава Комитета ГД по финансовому рынку. Среди участников — Центробанк и Минфин.

Ранее Анатолий Аксаков высказывал мнение, что уже в декабре законопроект будет принят в первом чтении, а действовать начнет с февраля. В связи с актуальностью майнинга в Иркутской области предлагают ввести дифтарифы на электроэнергию.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказывал мнение о ситуации с возможным введением дифференцированных тарифов на электроэнергию в регионе, отмечая, что вопрос о майнинге еще не отрегулирован на законодательном уровне. Мэры Черемхово и Саянска выступили против введения дифтарифа в Иркутской области. На пресс-конференции 12 декабря губернатор предложил вынести деятельность майнеров из южных районов на север региона и организовать так называемые «майнинговые зоны». Мэр Саянска Олег Боровский прокомментировал возможное введение дифференцированного тарифа на электроэнергию в Иркутской области.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Из российского законопроекта о цифровых финансах убрали понятие майнинга
Определение «майнинга» убрали из законопроекта о цифровых активах
Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты
Аксаков рассказал о перспективах криптовалют