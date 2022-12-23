. В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют

В Государственной Думе Российской Федерации перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют. Рассмотрение перенесли на 2023 год, сообщает Crypto News со ссылкой на слова главы Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Точная дата на настоящий момент неизвестна. Анатолий Аксаков, как один из авторов законопроекта о майнинге, предполагает, что инициативу могут рассмотреть уже в январе. «Законопроект до сих пор согласовывают с профильными ведомствами и другими участниками рынка», — отмечает глава Комитета ГД по финансовому рынку. Среди участников — Центробанк и Минфин.

Ранее Анатолий Аксаков высказывал мнение, что уже в декабре законопроект будет принят в первом чтении, а действовать начнет с февраля. В связи с актуальностью майнинга в Иркутской области предлагают ввести дифтарифы на электроэнергию.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказывал мнение о ситуации с возможным введением дифференцированных тарифов на электроэнергию в регионе, отмечая, что вопрос о майнинге еще не отрегулирован на законодательном уровне. Мэры Черемхово и Саянска выступили против введения дифтарифа в Иркутской области. На пресс-конференции 12 декабря губернатор предложил вынести деятельность майнеров из южных районов на север региона и организовать так называемые «майнинговые зоны». Мэр Саянска Олег Боровский прокомментировал возможное введение дифференцированного тарифа на электроэнергию в Иркутской области.