. В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района

В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы поселка Молодежный Иркутского района и экс-директора ЖКХ этого же поселка. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в получении взятки, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2014 году 48-летний иркутянин, являвшийся заместителем главы администрации поселка Молодежный Иркутского района, и его 55-летний подельник, который занимал должность директора МУП МЖК этого же муниципалитета, обманным путем приобрели право собственности на земельный участок общей площадью 2800 квадратных метров. Для этого они оформили землю на «фиктивное лицо», используя фиктивные нотариальные доверенности и правоустанавливающие документы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, для того, чтобы скрыть, что собственником участка является государство, участок несколько раз перепродавали аффилированным лицам. Причиненный незаконными действиями злоумышленников ущерб превысил 16 миллионов рублей.

Участок купила строительная компания, которая хотела построить на нем многоквартирный дом. Но согласно имеющимся правилам землепользования и застройки населенного пункта, это было невозможно. Тогда экс-замглавы Молодежного сфабриковал документы, при помощи которых изменил вид разрешенного использования земельного участка. За эти действия он получил от фирмы-застройщика взятку квартирой в размере 1,5 миллиона рублей. Расследовали уголовное дело следователи СКР региона. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Бывшему замглавы администрации суд назначил наказание в виде 6 лет колонии строгого режима, штраф 500 000 рублей, а также на 5 лет лишил права занимать должности на государственной службе. Экс-директора ЖКХ приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом 700 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Три иркутянки незаконно оформили в собственность земельный участок на Байкальском тракте
Мэр Балаганского района обвиняется в трате на сумму 300 000 руб.
Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий
В реке Уда в Нижнеудинском районе утонул 10-летний мальчик