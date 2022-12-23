. В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы поселка Молодежный Иркутского района и экс-директора ЖКХ этого же поселка. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в получении взятки, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2014 году 48-летний иркутянин, являвшийся заместителем главы администрации поселка Молодежный Иркутского района, и его 55-летний подельник, который занимал должность директора МУП МЖК этого же муниципалитета, обманным путем приобрели право собственности на земельный участок общей площадью 2800 квадратных метров. Для этого они оформили землю на «фиктивное лицо», используя фиктивные нотариальные доверенности и правоустанавливающие документы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, для того, чтобы скрыть, что собственником участка является государство, участок несколько раз перепродавали аффилированным лицам. Причиненный незаконными действиями злоумышленников ущерб превысил 16 миллионов рублей.

Участок купила строительная компания, которая хотела построить на нем многоквартирный дом. Но согласно имеющимся правилам землепользования и застройки населенного пункта, это было невозможно. Тогда экс-замглавы Молодежного сфабриковал документы, при помощи которых изменил вид разрешенного использования земельного участка. За эти действия он получил от фирмы-застройщика взятку квартирой в размере 1,5 миллиона рублей. Расследовали уголовное дело следователи СКР региона. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Бывшему замглавы администрации суд назначил наказание в виде 6 лет колонии строгого режима, штраф 500 000 рублей, а также на 5 лет лишил права занимать должности на государственной службе. Экс-директора ЖКХ приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом 700 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.