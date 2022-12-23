. В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника

В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника

В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступникаSky News: в Мадриде арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника

Испанская полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников, сообщает Sky News.

В отеле Мадрида задержали 40-летнего Майкла Джеймса Пратта из Новой Зеландии, который разыскивается в США по обвинению в сексуальной эксплуатации, сексуальном насилии и непристойной фотосъемке детей. Помимо этого, его обвиняют в получении незаконных доходов. В частности, он заработал более 17 миллионов долларов за свои предполагаемые преступления.

По данным прокуратуры США, мужчина был вовлечен в производство порнографии и вовлекал в это несовершеннолетних и молодых женщин путем обмана. Уточняется, что Пратт и его сообщники предлагали в интернете работу моделями в одежде. Утверждается, что он подкупал женщин, чтобы они убеждали жертв в том, что записанный материал не подлежит публикации, однако контент все-таки размещали на порнографических сайтах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 36-летнего мигранта осудят за распространение детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении 20 российских школьниц.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022 года
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022
Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах (16 фото)
Герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах
Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
Европу осудили за попытку сбыть Киеву устаревшую военную технику
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Неудачно прокатился на лыжах по лесу
Неудачно прокатился на лыжах по лесу
Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год
Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год
Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в регионах
Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в
Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии
Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие

Еще по теме

В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы
В США пойман один из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников в мире
В Китае арестовали серийного убийцу, который орудовал более 10 лет назад
В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира