. В январе выйдет новый сезон комедийного сериала Okko «Предпоследняя инстанция»

В Okko 1 января состоится премьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция»

В онлайн-кинотеатре Okko 1 января 2023 года состоится премьера второго сезона оригинального комедийного сериала «Предпоследняя инстанция».

Режиссером-постановщиком продолжения фэнтэзи-комедии вновь выступила Ольга Акатьева («Соври мне правду», «Предпоследняя инстанция», «Я читаю»). В главных ролях — Павел Прилучный и Ирина Розанова.

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Павел Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души.

Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Ирина Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Во втором сезоне к своим ролям вернутся также Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова.

К уже полюбившимся зрителям героям присоединятся новые яркие персонажи в исполнении Равшаны Курковой, Юрия Шлыкова, Никиты Тарасова, Сергея Чиркова, Олега Василькова, Виктора Добронравова, Юрия Шлыкова, Елены Морозовой, Андрея Пынзару, Эрика Панича, Екатерины Коротковой, Ксении Чигиной, Алексея Вакулова, Зепюр Брутян-Прилучной, Виктории Соловьевой, Константина Мерзликина, Валерия Сторожика, Екатерины Рокотовой, Дмитрия Бедерина и другие.

Первый сезон «Предпоследней инстанции» стал зрительским хитом по смотрению в Okko. Его посмотрели более 9 миллионов раз (более 850 000 домохозяйств). Также сериал с успехом был показан в прайм-тайм эфире федеральных телеканалов ТНТ и ТВ-3.

«Скажу честно, снимать второй сезон успешного сериала сложно: важно держать планку, продолжать удивлять зрителей, сохранив при этом все лучшее из первого сезона. В этот раз вместе с блистательным трио Павел Прилучный/Ирина Розанова/Игорь Миркурбанов мы размышляем на тему, за что люди готовы продать душу дьяволу. Ну и, конечно, изюминка сериала – герои Николая Фоменко и Федора Добронравова. Я надеюсь, что "Предпоследняя инстанция. Новый сезон" станет хорошим новогодним подарком зрителям», — отметила Ольга Акатьева, режиссер-постановщик сериала «Предпоследняя инстанция».

«С командой Ольги Акатьевой работалось, как всегда, весело и задорно, — рассказал Павел Прилучный. — На площадку приходил как к себе домой в теплую, уютную обстановку. Мне нравится мой герой и жанр сериала. Это, без сомнения, «умная комедия», которая заставит не только посмеяться, но и задуматься».

«В этот раз моя героиня и ее непутевый напарник Максим противостоят представителям Ада, — говорит Ирина Розанова. — В общем, новый сезон получился «горячим». Как раз то, что нужно к новогоднему столу».