. В кабмине предложили уточнить правила установки границ водоохранных зон

Установка границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов должна происходить по правилам, установленным Правительством. Такое предложение кабмина внесено на рассмотрение в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты.

Согласно предложению, это касается и предъявляемых требований к местам размещения специальных информационных знаков. В частности, предлагается устанавливать их в зонах отдыха и других местах массового пребывания граждан.

Как указано в пояснительной записке, ожидается, что это позволит исключить их размещение на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Законопроект предполагает внесение изменений в Водный кодекс и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как указано в пояснительной записке, он подготовлен в целях совершенствования отношений в области использования и охраны водных объектов.

Между тем, как писала «Парламентская газета», число инцидентов на воде в праздничные и выходные дни за 2022 год возросло вдвое, что, по словам начальника отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрея Печенина, обусловлено большим притоком населения на водоемы.

Эксперт уточнил, что такое положение дел связано с коронавирусными ограничениями, введенными ранее, а также с падением числа туристических поездок граждан за рубеж и, соответственно, возросшей популярностью внутренних направлений.