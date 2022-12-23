. В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады

В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады

В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады

Ориентируясь на лунный календарь, можно вырастить хороший урожай. Небесное светило имеет сильную энергетику, которая влияет на все живое. Поэтому если вы хотите щедрый урожай в 2023 году, то без выбора даты по посевному календарю не обойтись.

Лунный посевной календарь на 2023 год: в какие месяцы и что можно делать

Январь

Заниматься посадкой рассады в январе рановато, однако в некоторых южных регионах России занимаются посевными работами. В этом месяце лучше подобрать семена и удобрения, и понемногу подготовить почву. Также январь идеально подходит для выращивания микрозелени.

  • Благоприятные для посадки дни в январе: 01-02.01, 06.01, 24-25.01, 29-30.01;
  • Неблагоприятные дни: 03-05.01, 11-14.01, 17.01, 20.01, 26-28.01, 30-31.01.

Февраль

Самое время позаботиться о рассаде, обеспечив посадке хорошее освещение, температуру и т.д. Комнатным растениям также можно уделить время в феврале.

  • Благоприятные для посадки дни в феврале: 01-09.02, 20-24.02, 29.02;
  • Неблагоприятные дни: 10.02, 13-19.02, 25-26.02, 28.02.

Март


Следует позаботиться о влаге и освещении растений. Садоводы занимаются пикированием и удобрением рассады.

  • Благоприятные для посадки дни в марте: 01.03, 03-05.03, 08.03, 14-15.03, 19.03, 27.03;
  • Неблагоприятные дни: 02.03, 06-07.03, 09-12.03, 16-17.03, 20-26.03, 28-31.03.

Апрель

Многие в апреле занимаются пересадкой рассады. Люди подготавливают теплицы, занимаются грунтом. Также можно поливать растения талой водой.

  • Благоприятные для посадки дни в апреле: 01.04, 03.04, 05.04, 08-09.04, 13.04, 15-19.04;
  • Неблагоприятные дни: 02.04, 04.04, 07.04, 10-11.04, 14.04, 20-30.04.

Май

Май идеально подходит для работ в теплице, помимо этого, можно сеять овощи. В открытом грунте можно сажать зелень.

  • Благоприятные для посадки дни в мае: 01-10.05, 13-14.05, 16-19.05, 21-25.05, 27-30.05;
  • Неблагоприятные дни: 12.05, 15.05, 20.05.

Июнь

В начале лета многие начинают выходить в огород. Также можно заниматься высаживанием цветов на клумбах. Разрешено рыхление почвы.

  • Благоприятные для посадки дни в июне: 02-03.06, 06-08.06, 11-13.06, 16.06, 21-23.06, 29-30.06;
  • Неблагоприятные дни: 01.06, 04.06, 14-15.06, 17-20.06, 25-29.06.

Июль


В июле огородники занимаются первым сбором урожая и зелени. Также начинает созревать редис. Жаркое палящее солнце приводит к тому, что полив растений учащается.

  • Благоприятные для посадки дни в июле: 01-03.07, 06-08.07, 12.07, 18.07, 25.07, 29-30.07;
  • Неблагоприятные дни: 04-05.07, 09-10.07, 13-17.07, 19-23.07, 26-28.07, 31.07.

Август

садоводы занимаются кустарниками и сбором урожая. Помимо этого, на огороде сажают зелень, которая должна успеть созреть до наступления первых заморозков.

  • Благоприятные для посадки дни в августе: 01.08, 04.08, 07.08, 09.08, 16-17.08, 20-21.08, 25-26.08, 30-31.08;
  • Неблагоприятные дни: 02-03.08, 05-06.08, 10-15.08, 18-19.08, 23-24.08, 27-29.08.

Сентябрь

Грядки подготавливают к зимнему посеву и собирают оставшийся урожай. Комнатные цветы надо с балкона занести в комнату. Самое время вспомнить об озимых.

  • Благоприятные для посадки дни в сентябре: 01.09, 05-06.09, 10.09, 13-17.09, 22-23.09, 25-28.09;
  • Неблагоприятные дни: 02-04.09, 08-09.09, 11-12.09, 18-20.09, 24.09, 29-30.09.

Октябрь


Огородники занимаются посадкой урожая под зиму. Также продолжается посадка озимых. При хорошей погоде можно выкопать многолетние растения.

  • Благоприятные для посадки дни в октябре: 01-03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11-15.10, 19.10, 24-25.10, 28-31.10;
  • Неблагоприятные дни: 04.10, 08.10, 10.10, 16.10, 18710, 21-23.10, 26-27.10.

Ноябрь

Все работы в саду и огороде подходят к концу. Хозяйки занимаются закаткой. Удачное время для ухода за комнатными цветами.

  • Благоприятные для посадки дни в ноябре: 01.11, 06-07.11, 10-12.11, 15-16.11, 20-21.11, 25-28.11;
  • Неблагоприятные дни: 02-04.11, 08-09.11, 13-14.11, 17-18.11, 22-24.11, 29-30.11.

Декабрь

Наступает долгожданный отдых для садоводов и огородников. Можно заняться посевом салата.

  • Благоприятные для посадки дни в декабре: 02-03.12, 06-08.12, 11-13.12, 16.12, 21-25.12, 29-30.12.
  • Неблагоприятные дни: 02-03.12, 06-08.12, 10.12, 14-15.12, 17-18.12, 20.12.
# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2018: таблица благоприятных дней для посадки рассады
Благоприятные дни для посадки рассады в феврале 2018 по лунному календарю: таблица посадки семян
Лунный посевной календарь на 2023 год
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год