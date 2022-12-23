В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
Ориентируясь на лунный календарь, можно вырастить хороший урожай. Небесное светило имеет сильную энергетику, которая влияет на все живое. Поэтому если вы хотите щедрый урожай в 2023 году, то без выбора даты по посевному календарю не обойтись.
Лунный посевной календарь на 2023 год: в какие месяцы и что можно делать
Январь
Заниматься посадкой рассады в январе рановато, однако в некоторых южных регионах России занимаются посевными работами. В этом месяце лучше подобрать семена и удобрения, и понемногу подготовить почву. Также январь идеально подходит для выращивания микрозелени.
- Благоприятные для посадки дни в январе: 01-02.01, 06.01, 24-25.01, 29-30.01;
- Неблагоприятные дни: 03-05.01, 11-14.01, 17.01, 20.01, 26-28.01, 30-31.01.
Февраль
Самое время позаботиться о рассаде, обеспечив посадке хорошее освещение, температуру и т.д. Комнатным растениям также можно уделить время в феврале.
- Благоприятные для посадки дни в феврале: 01-09.02, 20-24.02, 29.02;
- Неблагоприятные дни: 10.02, 13-19.02, 25-26.02, 28.02.
Март
Следует позаботиться о влаге и освещении растений. Садоводы занимаются пикированием и удобрением рассады.
- Благоприятные для посадки дни в марте: 01.03, 03-05.03, 08.03, 14-15.03, 19.03, 27.03;
- Неблагоприятные дни: 02.03, 06-07.03, 09-12.03, 16-17.03, 20-26.03, 28-31.03.
Апрель
Многие в апреле занимаются пересадкой рассады. Люди подготавливают теплицы, занимаются грунтом. Также можно поливать растения талой водой.
- Благоприятные для посадки дни в апреле: 01.04, 03.04, 05.04, 08-09.04, 13.04, 15-19.04;
- Неблагоприятные дни: 02.04, 04.04, 07.04, 10-11.04, 14.04, 20-30.04.
Май
Май идеально подходит для работ в теплице, помимо этого, можно сеять овощи. В открытом грунте можно сажать зелень.
- Благоприятные для посадки дни в мае: 01-10.05, 13-14.05, 16-19.05, 21-25.05, 27-30.05;
- Неблагоприятные дни: 12.05, 15.05, 20.05.
Июнь
В начале лета многие начинают выходить в огород. Также можно заниматься высаживанием цветов на клумбах. Разрешено рыхление почвы.
- Благоприятные для посадки дни в июне: 02-03.06, 06-08.06, 11-13.06, 16.06, 21-23.06, 29-30.06;
- Неблагоприятные дни: 01.06, 04.06, 14-15.06, 17-20.06, 25-29.06.
Июль
В июле огородники занимаются первым сбором урожая и зелени. Также начинает созревать редис. Жаркое палящее солнце приводит к тому, что полив растений учащается.
- Благоприятные для посадки дни в июле: 01-03.07, 06-08.07, 12.07, 18.07, 25.07, 29-30.07;
- Неблагоприятные дни: 04-05.07, 09-10.07, 13-17.07, 19-23.07, 26-28.07, 31.07.
Август
садоводы занимаются кустарниками и сбором урожая. Помимо этого, на огороде сажают зелень, которая должна успеть созреть до наступления первых заморозков.
- Благоприятные для посадки дни в августе: 01.08, 04.08, 07.08, 09.08, 16-17.08, 20-21.08, 25-26.08, 30-31.08;
- Неблагоприятные дни: 02-03.08, 05-06.08, 10-15.08, 18-19.08, 23-24.08, 27-29.08.
Сентябрь
Грядки подготавливают к зимнему посеву и собирают оставшийся урожай. Комнатные цветы надо с балкона занести в комнату. Самое время вспомнить об озимых.
- Благоприятные для посадки дни в сентябре: 01.09, 05-06.09, 10.09, 13-17.09, 22-23.09, 25-28.09;
- Неблагоприятные дни: 02-04.09, 08-09.09, 11-12.09, 18-20.09, 24.09, 29-30.09.
Октябрь
Огородники занимаются посадкой урожая под зиму. Также продолжается посадка озимых. При хорошей погоде можно выкопать многолетние растения.
- Благоприятные для посадки дни в октябре: 01-03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11-15.10, 19.10, 24-25.10, 28-31.10;
- Неблагоприятные дни: 04.10, 08.10, 10.10, 16.10, 18710, 21-23.10, 26-27.10.
Ноябрь
Все работы в саду и огороде подходят к концу. Хозяйки занимаются закаткой. Удачное время для ухода за комнатными цветами.
- Благоприятные для посадки дни в ноябре: 01.11, 06-07.11, 10-12.11, 15-16.11, 20-21.11, 25-28.11;
- Неблагоприятные дни: 02-04.11, 08-09.11, 13-14.11, 17-18.11, 22-24.11, 29-30.11.
Декабрь
Наступает долгожданный отдых для садоводов и огородников. Можно заняться посевом салата.
- Благоприятные для посадки дни в декабре: 02-03.12, 06-08.12, 11-13.12, 16.12, 21-25.12, 29-30.12.
- Неблагоприятные дни: 02-03.12, 06-08.12, 10.12, 14-15.12, 17-18.12, 20.12.