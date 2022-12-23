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В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на Украину

В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на УкраинуGlobal Times: США пытаются ослабить Россию и Европу, поставляя вооружения на УкраинуСюжетНаселение России:

Китайское издание Global Times раскрыло цель поставок вооружений США на Украину. По мнению политических экспертов, Вашингтон пытается ослабить Россию и Европу и затянуть кризис.

Военный аналитик Сун Чжунпин отметил, что Европейский союз находится в экономической конкуренции с Соединенными Штатами, и Украина стала той ценой, которую американская администрация готова заплатить за реализацию стратегии по ослаблению ЕС.

Эксперт добавил, что европейцы в большей степени сомневается относительно дальнейшей поддержки Киева, поскольку кризис влияет непосредственно на них. По его словам, в будущем количество голосов против помощи возрастет, поскольку население устало от конфликта.

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун добавил, что США, помогая Украине, поддерживают свою глобальную гегемонию и таким образом контролируют ситуацию в области безопасности в Европе.

«Президент Украины Владимир] Зеленский запрашивает больше оружия у США и Европы, чтобы его страна могла продолжать упорствовать в этой войне на истощение», — заявил эксперт.

Ранее издание Bloomberg заявило, что над США навис риск критического истощения своего военного арсенала и невозможности восполнить его из-за поставок оружия на Украину.

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По материалам: lenta.ru

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