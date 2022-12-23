. В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля

Глава Минфина Силуанов связал текущее ослабление рубля с ростом импорта в РоссиюСюжетКурс доллара:

Глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал причины текущего ослабления рубля и связал это с ростом импорта в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, курс российской валюты является плавающим, девальвация происходит в первую очередь за счет активизации импорта.

Что касается снижения экспортных доходов, введение ограничений на нефть и газ не оказывают существенного влияния на российский рынок, добавил Силуанов.

«Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ — с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие», — сказал глава Минфина.

19 декабря курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей. На фоне согласования девятого пакета санкций Евросоюза евро установил многомесячный максимум по отношению к российской валюте, поднявшись до 70,45 рубля.

