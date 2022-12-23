. В московских аэропортах задержаны или отменены более 60 рейсов
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В московских аэропортах задержаны или отменены более 60 рейсов

В московских аэропортах задержаны или отменены более 60 рейсов

Более 60 рейсов задержаны или отменены в пятницу, 23 декабря, в трех аэропортах Москвы. По данным на 10:00 мск,  19 рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» отменены и 42 — задержаны, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных 

В  аэропорту «Внуково» 7 рейсов задержано, 6 отменено; в аэропорту «Домодедово» 19 рейсов задержано и 9 отменено; в аэропорту «Шереметьево» 16 рейсов задержано, 4 отменено.

Максимальная температура в столице в пятницу, 23 декабря, оставит плюс 1-3 градуса, в Подмосковье — минус 1 — плюс 4 градуса. Синоптики прогнозируют небольшие осадки.

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По материалам: pnp.ru

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