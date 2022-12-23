. В Нижнеудинском районе женщина за рулем Toyota сбила 15-летнюю девочку

22 декабря вечером в Нижнеудинском районе на 1370-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» женщина за рулем Toyota сбила 15-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.





Видео госавтоинспекции Иркутской области