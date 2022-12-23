. В России появятся новый вид масла и два сорта вина

Всего к концу 2022 года отечественные производители, как ожидается, зарегистрируют 302 наименования мест происхождения товаров и географических указаний. Уже признанные региональные бренды показали на выставке в Совете Федерации 23 декабря. Экспозицию осмотрели Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко и глава Роспатента Юрий Зубов.

Число зарегистрированных региональных брендов России превысило триста, сообщили в Роспатенте. В этом году заявки подали 79 предприятий и предпринимателей, получили свидетельства 58.

Уже под конец этого года полноценными брендами стали урюпинские пуховые изделия (Вологодская область), томская береста (Томская область) и волховская роспись (Ленинградская область). На очереди — минусинское масло, которое делают в Красноярском крае, и два сорта вина, которые уже выпускают в Краснодарском крае. В Роспатенте их планируют зарегистрировать в декабре и январе.

Уже зарегистрированные региональные бренды показали на выставке в Совете Федерации. Это кубачинское серебро, тульские самовары, бахметьевский хрусталь, кадомский вениз, тарусская вышивка, петровская и хлудневская глиняные игрушки и даже рязанские леденцы и коми-пермяцкие посикунчики — маленькие жареные пирожки.

Ускорить регистрацию региональных брендов в России ранее, в 2017 году, поручила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда спикер возмутилась, что такие знаменитые и продаваемые во всем мире вещи, как палехские шкатулки и дымковские игрушки, до сих пор не зарегистрированы: «Весь мир их знает, почему нет наименования, нет зарегистрированных брендов?»

Сегодня защитить интеллектуальные права на бренд можно зарегистрировав его, как географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Регистрировать НМПТ в России начали еще в 1990-е годы. А ГУ в декабре 2020 года после внесения изменений в Гражданский кодекс, которые и ввели новый объект интеллектуальных прав.

Из трехсот региональных брендов подавляющее большинство — 268 - наименования мест происхождения товара. А первым такое заключение еще апреле 1994 года получила красносельская скань из Костромской области. Географических же указаний пока только 33, заключение №1 в декабре 2020 года получило шуйское мыло, которое делают в Ивановской области.

В июле этого года ТОП-15 самых узнаваемых региональных брендов составил сервис Работа.ру. Тройку лидеров возглавили тульский пряник (его знают 57 процентов опрошенных), оренбургский платок (37 процентов) и адыгейский сыр (35 процентов).

Также россияне вспомнили амурского тигра, астраханский арбуз, вологодское масло, башкирский мед, калининградский янтарь, хохломскую роспись, камчатского краба, алтайский мед, гжельскую роспись, татарский чак-чак, уральские самоцветы и краснодарский чай.