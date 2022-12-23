. В России появятся новый вид масла и два сорта вина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России появятся новый вид масла и два сорта вина

В России появятся новый вид масла и два сорта вина

Всего к концу 2022 года отечественные производители, как ожидается, зарегистрируют 302 наименования мест происхождения товаров и географических указаний. Уже признанные региональные бренды показали на выставке в Совете Федерации 23 декабря. Экспозицию осмотрели Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко и глава Роспатента Юрий Зубов.

Число зарегистрированных региональных брендов России превысило триста, сообщили в Роспатенте. В этом году заявки подали 79 предприятий и предпринимателей, получили свидетельства 58.

Уже под конец этого года полноценными брендами стали урюпинские пуховые изделия (Вологодская область), томская береста (Томская область) и волховская роспись (Ленинградская область). На очереди — минусинское масло, которое делают в Красноярском крае, и два сорта вина, которые уже выпускают в Краснодарском крае. В Роспатенте их планируют зарегистрировать в декабре и январе.

Уже зарегистрированные региональные бренды показали на выставке в Совете Федерации. Это кубачинское серебро, тульские самовары, бахметьевский хрусталь, кадомский вениз, тарусская вышивка, петровская и хлудневская глиняные игрушки и даже рязанские леденцы и коми-пермяцкие посикунчики — маленькие жареные пирожки.

Ускорить регистрацию региональных брендов в России ранее, в 2017 году, поручила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда спикер возмутилась, что такие знаменитые и продаваемые во всем мире вещи, как палехские шкатулки и дымковские игрушки, до сих пор не зарегистрированы: «Весь мир их знает, почему нет наименования, нет зарегистрированных брендов?»

Сегодня защитить интеллектуальные права на бренд можно зарегистрировав его, как географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Регистрировать НМПТ в России начали еще в 1990-е годы. А ГУ в декабре 2020 года после внесения изменений в Гражданский кодекс, которые и ввели новый объект интеллектуальных прав.

Из трехсот региональных брендов подавляющее большинство — 268 - наименования мест происхождения товара. А первым такое заключение еще апреле 1994 года получила красносельская скань из Костромской области. Географических же указаний пока только 33, заключение №1 в декабре 2020 года получило шуйское мыло, которое делают в Ивановской области.

В июле этого года ТОП-15 самых узнаваемых региональных брендов составил сервис Работа.ру. Тройку лидеров возглавили тульский пряник (его знают 57 процентов опрошенных), оренбургский платок (37 процентов) и адыгейский сыр (35 процентов).

Также россияне вспомнили амурского тигра, астраханский арбуз, вологодское масло, башкирский мед, калининградский янтарь, хохломскую роспись, камчатского краба, алтайский мед, гжельскую роспись, татарский чак-чак, уральские самоцветы и краснодарский чай.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Вологодская область успешно развивает экспорт конкурентоспособных брендов
Патентовать региональные бренды станет легче
В России начнут бороться с поддельными матрёшками
В Роспатенте назвали товар — лидер в регистрации в качестве регионального бренда