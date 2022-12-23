. В России увеличились страховые выплаты для работников на опасных промышленных объектов

Совет Федерации одобрил изменения в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. Как пояснил сенатор Павел Тараканов, речь идет об увеличении размеров выплат по таким договорам.

Новыми поправками предусматривается увеличение страховых сумм в отношения ряда объектов. Среди них:

опасные объекты, в отношении которых законодательством предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения;шахты угольной промышленности, если возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на такой шахте, составляет более 50 человек.

Выплаты по страховым договорам в отношении таких объектов составят 250 миллионов рублей.

Если речь идет о страховании опасных производственных объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и спецхимии, выплаты составят 75 миллионов рублей; для сетей газопотребления и сетей газораспределения — 37,5 миллиона рублей; для иных опасных объектов 20 миллионов рублей.

При этом гражданам, которые потеряли близкого родственника в результате аварии на опасном объекте, и тем, кому в результате такой был нанесен вред здоровью, страховые выплаты будут увеличены с двух от трех миллионов рублей.