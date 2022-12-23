. В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина

22 декабря в Слюдянке при пожаре в деревянном доме на улице Ленина погиб 66-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около 00:30, на момент прибытия спасателей горела единственная жилая квартира в здании, огонь выходил на кровлю.

За 15 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь на площади 45 квадратных метров. В ходе тушения пожара они обнаружили на диване погибшего мужчину 1956-го года рождения. Дознаватели обозначили предварительную причину возгорания — неисправность отопительной печи.

Всего за сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров. Три возгорания зарегистрировали в частных жилых домах, два пожара — в многоквартирных домах, один пожар произошел в нежилом здании, два — в хозяйственных постройках, один — в торговом павильоне. Кроме того, горели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В семи случаях причинами возгораний стало короткое замыкание, четыре пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Три возгорания за сутки возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного топления, зафиксировали также один поджог.