. В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина

В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина

22 декабря в Слюдянке при пожаре в деревянном доме на улице Ленина погиб 66-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около 00:30, на момент прибытия спасателей горела единственная жилая квартира в здании, огонь выходил на кровлю.

За 15 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь на площади 45 квадратных метров. В ходе тушения пожара они обнаружили на диване погибшего мужчину 1956-го года рождения. Дознаватели обозначили предварительную причину возгорания — неисправность отопительной печи.

Всего за сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров. Три возгорания зарегистрировали в частных жилых домах, два пожара — в многоквартирных домах, один пожар произошел в нежилом здании, два — в хозяйственных постройках, один — в торговом павильоне. Кроме того, горели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В семи случаях причинами возгораний стало короткое замыкание, четыре пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Три возгорания за сутки возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного топления, зафиксировали также один поджог.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие
В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина
В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина
Путин оценил название общероссийского молодежного движения
Путин оценил название общероссийского молодежного движения
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В США рассказали о причине визита Зеленского в Вашингтон
В США рассказали о причине визита Зеленского в Вашингтон
Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"
Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Анастасию Волочкову прокляли, считает экстрасенс
Анастасию Волочкову прокляли, считает экстрасенс
Ксения Бородина осыпала дочку подарками на сотни тысяч рублей
Ксения Бородина осыпала дочку подарками на сотни тысяч рублей
Прохор Шаляпин намерен свалить за границу, уверены фанаты
Прохор Шаляпин намерен свалить за границу, уверены фанаты
Жена Стаса Костюшкина чуть не погибла под глыбой льда
Жена Стаса Костюшкина чуть не погибла под глыбой льда
Дробыш похоронил Аллу Пугачеву
Дробыш похоронил Аллу Пугачеву

Топ на сегодня

Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022 году на готовую продукцию
Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022
Чулпан Хаматову вышвырнут из Европы в один момент
Чулпан Хаматову вышвырнут из Европы в один момент
В визите Зеленского в США увидели сигнал о расколе Запада из-за Украины
В визите Зеленского в США увидели сигнал о расколе Запада из-за

Еще по теме

45-летний мужчина погиб на пожаре в Куйтуне
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
При пожаре дома в Куйтунском районе погибла 71-летняя пенсионерка
В Иркутске на улице Чехова горел двухэтажный деревянный дом