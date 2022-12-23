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В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине

В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи УкраинеАвтор TAC Девлин: Зеленский вяло поблагодарил США за помощь Киеву в 45 миллиардов долларов

Обозреватель Брэдли Девлин раскритиковал президента Украина Владимира Зеленского за реакцию на пакет помощи в 45 миллиардов долларов от США. Об этом он написал в колонке для издания The American Conservative (ТАС).

По словам обозревателя, украинский лидер слишком вяло поблагодарил США за выделение помощи в размере 45 миллиардов долларов и выдвинул новые требования. «Зеленскому нужно помнить, что все его правительство станет неплатежеспособным без миллиардов долларов американских налогоплательщиков», — заявил Девлин.

Также журналист обратил внимание на то, как был одет Зеленский в Вашингтоне. «Он прибыл (...) в своей фирменной зеленой военной форме и боевых ботинках вместо костюма — идеальное воплощение самодовольной мелодрамы, которая определяет Зеленского и его сторонников с самого начала конфликта», — высказался он.

21 декабря Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева. 22 декабря сенаторы Конгресса США одобрили проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. Согласно документу, 45 миллиардов долларов выделят на нужды, которые касаются помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

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По материалам: lenta.ru

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