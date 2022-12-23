. В США рассказали о причине визита Зеленского в Вашингтон

Bloomberg: визит Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов ВСУ на Украине

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон сигнализирует об отсутствии успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией, пишет обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс.

Он назвал причины поездки украинского политика: если бы на Украине были позитивные изменения, Зеленский не стал бы посещать США. Автор уточнил, что в Белом доме все больше нарастает «усталость от финансирования». Он также указал на скептические настроения республиканцев, занявших большинство мест в палате представителей Конгресса, по этому вопросу.

Брендс считает, что перспективы поддержки со стороны США становятся все более неясными. «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон», — рассказал он.

Ранее Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.