. Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи

Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачиВалдис Пельш заявил, что с осторожностью относится к изменению формата «Угадай мелодию»

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о возможных изменениях формата передачи «Угадай мелодию». В разговоре с РИА Новости он заявил, что с осторожностью относится к ним, поскольку нововведения могут нести риски для устоявшегося формата.

Несколько лет назад в «Угадай мелодию» внесли изменения. Так, например, с некоторыми звездами ведущий связывался онлайн. По словам Пельша, зрители могут ожидать нововведений и в 2023 году, но не раскрыл деталей. «Да, сюрпризы будут, пока все не раскрываем», — сказал он.

При этом телеведущий выразил мнение, что серьезные изменения могут нести риск для культового шоу. «Я с осторожностью отношусь к каждому из них. Формат создали в 1953-м (Американская версия телеигры Name That Tune. — прим. «Ленты.ру»), и он идеален, а что-то новое может стать риском», — заявил он.

Пельш также рассказал, что в новогодние праздники в эфир выйдут восемь выпусков «Угадай мелодию». «Кстати, участниками одной игры станут герои "Поем на кухне всей страной" — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков», — поделился он.

Программа «Угадай мелодию» была задумана первым гендиректором телекомпании ОРТ Владиславом Листьевым и выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 по 2017 год программа начала нерегулярно выходить в первой половине года.

В настоящее время «Угадай мелодию» транслируется только во время новогодних праздников. Участниками передачи становятся известные люди. В феврале Пельш назвал условие, при котором «Угадай мелодию» может начать регулярно выходить в эфире. По его словам, гостями передачи снова должны стать обычные люди, а не знаменитости.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего майнинг криптовалют
В Госдуме РФ перенесли рассмотрение законопроекта, регулирующего
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка Молодежный Иркутского района
В Иркутске суд вынес приговор бывшим замглавы и директору ЖКХ поселка
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
Ежедневные авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон начнутся с 3 января
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно заниматься посадкой рассады
В какие месяцы, по лунному посевному календарю на 2023 год, можно
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи
Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
Шахназаров матом покрыл Наргиз Закирову
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
МС-21 стал самолётом Деда Мороза
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне Зеленый
В 2023 году проведут капитальный ремонт школы №31 в микрорайоне
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента

Топ на сегодня

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Еще по теме

Угадай мелодию (04.01.2017)
Угадай мелодию (03.01.2017)
Валдис Пельш выразил соболезнования близким скончавшейся коллеги по «Угадай мелодию» Елены Дединской
СМИ: Валдис Пельш находится в реанимации после операции на сердце