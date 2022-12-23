. Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"
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Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"

Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний".

Ее проводит благотворительный фонд "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". С новогодней ёлки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями участников акции.


Давид Шмелев из Ставропольского края получит в подарок от президента поездку в Москву в Военную академию Вооруженных сил Российской Федерации. Именно такое желание на Новый год загадал семилетний участник акции, старший брат которого служит офицером. По словам родителей, Давид из-за болезни долгое время был ограничен в общении с детьми, но сейчас врачи разрешили ему ходить в детский сад, и он заново учится жить обычной жизнью.

Второй участницей акции, желание которой снял с ёлки Владимир Путин, стала семилетняя девочка из Запорожской области. Она мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

"Но Дом Деда Мороза не в Крыму", — отметил президент, на что волонтер акции подсказала, что это было двойное желание девочки.

"Хорошо, так мы и сделаем", — ответил глава государства.

Агата Былкова из Курганской области благодаря президенту в скором времени исполнит свою новогоднюю мечту: она увидит северное сияние и прокатится в оленьей упряжке.

"Замечательно! Я думаю, всё мы сделаем. Постараемся сделать достаточно быстро", — добавил президент.

В этом году глава государства уже в пятый раз участвовал в акции "Ёлка желаний".

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По материалам: uposters.ru

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