. Владимир Путин исполнит мечты трех участников "Елки желаний"

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний".

Ее проводит благотворительный фонд "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". С новогодней ёлки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж", глава государства снял три открытки с желаниями участников акции.

Давид Шмелев из Ставропольского края получит в подарок от президента поездку в Москву в Военную академию Вооруженных сил Российской Федерации. Именно такое желание на Новый год загадал семилетний участник акции, старший брат которого служит офицером. По словам родителей, Давид из-за болезни долгое время был ограничен в общении с детьми, но сейчас врачи разрешили ему ходить в детский сад, и он заново учится жить обычной жизнью.

Второй участницей акции, желание которой снял с ёлки Владимир Путин, стала семилетняя девочка из Запорожской области. Она мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

"Но Дом Деда Мороза не в Крыму", — отметил президент, на что волонтер акции подсказала, что это было двойное желание девочки.

"Хорошо, так мы и сделаем", — ответил глава государства.

Агата Былкова из Курганской области благодаря президенту в скором времени исполнит свою новогоднюю мечту: она увидит северное сияние и прокатится в оленьей упряжке.

"Замечательно! Я думаю, всё мы сделаем. Постараемся сделать достаточно быстро", — добавил президент.

В этом году глава государства уже в пятый раз участвовал в акции "Ёлка желаний".