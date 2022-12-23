. Жена Стаса Костюшкина едва не погибла от глыбы льда

Супруга певца Стаса Костюшкина рассказала о втором рождении. Резкое ухудшение погоды в Москве вызвало множество аварий. Ледяные дожди стали причиной и трагедий. Несчастие чуть не произошло с женой Стаса Костюшкина. Юлия Костюшкина поделилась в соцсетях, что два дня назад с ней произошло страшное. «20.12.2022, теперь это мой второй день рождения! Осознание того, что тебя могло не стать, пришло позже… В тот самый момент, когда за долю секунды с крыши дома сорвался увесистый кусок льда, пролетел вмиг 11 этажей, в воздухе расколовшись надвое, и одной половиной упал на мою машину, оставив очень хорошую вмятину на бампере, а второй половиной приземлился в метре от меня, в тот момент я не успела ничего: не понять, не испугаться, не отпрыгнуть, не закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины и закрывала ее…» — вспоминает она.Жена певца опомнилась через мгновение. «А мысль была только одна после: «Мои дети!» Стало страшно потом, реально, что в этот день меня просто могло не стать! Прошло два дня и сегодня, не то чтобы на меня снизошло просветление, но переформат случился», — шокирована спортсменка. После случившегося Юлия задумалась о насущном. «В общем так, теперь все здесь и сейчас, конкретно и по существу! Ценить, беречь, любить и жить. Всем добра, радости и живите для себя, а не для кого то! Всем нравиться не получиться, да и не нужно. Важно, что думают о нас родные и самые близкие люди, а не кто то другой!» — восклицает она. Напомним, на днях из-за непогоды скончался сын экс-совладельца «Алтайэнергобанка» Сергея Вострикова. 13-летний мальчик гулял около дома с собакой, как вдруг на него обрушился большой сугроб. Врачи не смогли его спасти.