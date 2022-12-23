. Женский гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
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Женский гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Женский гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Астрологи рассказали, как в последние дни года женщины разных Знаков Зодиака могут избежать проблем. Гороскоп поможет вам преодолеть препятствия на пути к успеху, правильно проводить 2022 и встретить 2023 год.


В целом на неделе звезды будут благосклонными к представительницам зодиакального круга, однако с 29 декабря астрологи все же советуют быть осторожнее. Важно приготовиться к возможным к трудностям и проблемам из-за перестройки энергетики Меркурия, который начнет ретроградное движение. Начало недели будет положительным, а вот в конце недели лучше пользоваться оберегами для дома от семейных неурядиц. Настроение у большинства женщин с 29 декабря будет переменчивым, а результат общения непредсказуемым.

Женщина-Овен

В конце года возрастет конфликтность и конкуренция, а также риск словесных перепалок и даже немотивированных оскорблений. В любовной сфере женщинам этого Огненного Знака помогут белые заговоры. В работе им лучше не торопиться с решениями. Личные дела и отношения могут потребовать повышенного внимания. Не стоит игнорировать проблемы, чтобы не проводить год на волне негатива. Из-за негативного влияния Меркурия появится риск домашних конфликтов и семейных проблем, поэтому лучше заранее настроиться на мирный лад и быть готовыми к переговорам.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют прекрасным Тельцам подумать над тем, как объединиться с семьей для достижения общих целей. Это поможет сблизиться и избежать проблем в общении в начале следующего года. Можно вместе заняться уборкой и подготовкой к праздникам. Вместе с любимым мужчиной можно заняться готовкой, походом по магазинам. Самое важное — поменьше нервничать. Астрологи советуют Тельцам использовать для этого аффирмации и другие практики. Юпитер сейчас в сильной позиции, значит настроение женщин-Тельцов будет относительно стабильным.


Женщина-Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам организовать свои рабочие будни так, чтобы хватало времени на релаксацию и хобби. Также важно избегать ссор, особенно с близкими людьми. Жаркие споры и обмен претензиями с партнером могут создать трещину в отношениях. Из хороших новостей — в начале недели женщины-Близнецы почувствуют творческий подъем, что позволит им решить многие проблемы намного быстрее. Ретро-Меркурий крайне опасен для женщин того Знака, поэтому им стоит избегать общения с токсичными людьми. Нужно помнить о признаках таких людей и о способах борьбы с ними.

Женщина-Рак

Для женщин-Раков звезды и планеты приготовили испытания некоторые испытания. В общении с подругами, родственниками, второй половинкой или детьми возможны разногласия. Астрологи советуют сделать акцент на поиске компромиссов и удержаться от криков, чтобы к концу недели почувствовать, что все проблемы остались позади. Это поможет встретить 2023 год в правильной атмосфере. Сильный Юпитер поможет прекрасным Ракам найти в себе новые таланты. Не стоит переживать, если не получится это сделать, ведь у каждого Знака свой дар.

Женщина-Лев

Эмоционально заряженная энергетика планет не помешает Львам прекрасного пола завершить важные дела вовремя. На этой неделе нельзя откладывать ничего на потом. Важно следовать расписанию и быть ответственнее. Так все цели Львов будут достигнуты наискорейшим образом. Энергетика представительниц этого Знака сейчас на подъеме благодаря позитивному влиянию Юпитера и Нептуна. Понедельник, вторник и среда станут ключевыми днями этого периода. Всплеск энергии и воодушевления лучше направить на реализацию рабочих планов, а также на соблазнение мужчин.


Женщина-Дева

Вместе началом ретроградного движения Меркурия женщин-Дев ожидает и рост чувствительности: эмоциональное состояние в эти 7 дней может оказаться нестабильным, поэтому астрологи советуют не создавать проблемы на ровном месте, избегать слухов и сплетен и не доверять внутреннему голосу. Астрологи сообщают, что каждый день, начиная с четверга, может быть наполнен различными неурядицами. Причиной их появления станет ухудшение скорости мышления. Частично или даже полностью нивелировать это Девам помогут четыре полезных метода.

Женщина-Весы

Преодолеть трудности Весам удастся достаточно быстро, но только при помощи поддержки близких людей. Приведут ли эти трудности к серьезным последствиям, сложно сказать, но в любом случае не стоит оставлять события этой недели без внимания. Удача будет зависеть от настроения Весов и их настроения. Этим женщинам стоит опасаться хитрецов и манипуляторов, ведь они могут испортить им жизнь. Важные дела и планы, связанные с улучшением жизни или любимым мужчиной и семьей, могут быть осложнены мелкими помехами. Нужно просто набраться терпения.

Женщина-Скорпион

Влияние Юпитера в Овне поможет женщинам-Скорпионам найти верный путь в жизни и приблизиться к достижению поставленных ранее целей. Опасаться стоит лишь неуверенности. Запрограммировать себя на успех этим женщинам помогут пять действенных способов воздействия на подсознание. Из-за смены энергетики Меркурия могут возникнуть проблемы с работоспособностью, а также ссоры с коллегами, что перед новым годом станет не самым лучшим раскладом. Выправить ситуацию в свою пользу, а заодно избавиться от усталости и негатива поможет наличие мотивации и чувство меры во всем.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам в конце года очень важно понимать, что слова влияют на карму, на здоровье и на материальное благополучие. Из-за Меркурия эти женщины могут говорить много лишнего и необдуманного. Им стоит вовремя себя одергивать, чтобы не отпугивать удачу. Этих дам с четверга ждет упадок сил, поскольку все тот же Меркурий перейдет в слабую позицию. Астрологи советуют наполняться женской энергетикой, занимаясь домашними делами и подготовкой к встрече праздника, а также следить за своим эмоциональным состоянием, не допуская перенапряжения.

Женщина-Козерог


Планеты и звезды могут стать причиной конфликтов между Козерогами и их близкими людьми. Однако если представительницы этого Знака сумеют проявить терпимость, то смогут сохранить сильную связь с партнером и родственниками. Не исключено, что в период с 26 декабря по 1 января придется очень много работать. Это значит, что перед началом 2023 года нужно будет как следует отдохнуть. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как восстановить энергию за выходные. Именно этим в конце недели и стоит заняться прекрасным Козерогам.

Женщина-Водолей

Астрологи предупреждают: наблюдается риск появления неурядиц во всех сферах, поэтому стоит подготовиться к такому варианту развитию событий. Женщинам этого Знака стоит начать неделю с заговоров и обрядов на привлечение везения. Важно продолжать смело смотреть вперед и не расстраиваться по мелочам. Дар убеждения, свойственный Козерогам, придется как раз кстати. Самые счастливые дни — понедельник, вторник и воскресенье. Если Водолеи будут готовы к глобальным жизненным переменам, то их ждет успех.

Женщина-Рыбы

Для Рыб сейчас высок риск наговорить лишнего и перессориться с близкими, поэтому главная задача — самоконтроль. Рыб часто относят к самым недоступным женщинам по Знаку Зодиака, однако, в эти семь дней любовная стратегия должна быть иной. Важно, наоборот, быть открытыми и готовыми идти на контакт. Недоступность может сыграть с Рыбами злую шутку. В работе и бизнесе Рыб ждут успехи. Астрологи советуют женщинам этого Знака действовать и не сомневаться в себе — тогда у них всё получится. Подготовку к праздникам лучше начать заранее, чтобы последние дни года прошли спокойно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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