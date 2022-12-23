. Житель Усть-Удинского района из ревности застрелил жену и пытался покончить с собой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Житель Усть-Удинского района из ревности застрелил жену и пытался покончить с собой

Боханский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 22 декабря житель села Игжей Усть-Удинского района поссорился с женой на почве ревности. Находясь в бане, он выстрелил из гладкоствольного ружья в голову 35-летней женщине. Она скончалась на месте происшествия. Мужчина попытался свести счеты с жизнью, ему оказали медицинскую помощь.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили все обстоятельства преступления. При осмотре места происшествия изъято ружье и две гильзы. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации
Сенатор Андрей Климов: СФ подготовит доклад о спецоперации
В США нашли выгоду России в штурме Капитолия
В США нашли выгоду России в штурме Капитолия
С певца Rex Orange County сняли обвинения в изнасилованиях
С певца Rex Orange County сняли обвинения в изнасилованиях
Дедуля, которому "пришлось" держаться, чтобы не упасть
Дедуля, которому "пришлось" держаться, чтобы не упасть
Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России
Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России
Житель Усть-Удинского района из ревности застрелил жену и пытался покончить с собой
Житель Усть-Удинского района из ревности застрелил жену и пытался
Представитель ИрГУПС вошел в состав президиума Совета проректоров при Минобрнауки
Представитель ИрГУПС вошел в состав президиума Совета проректоров при
Совфед готов доработать нормы об иноагентах
Совфед готов доработать нормы об иноагентах
Секреты натальной карты: почему гороскопы не всегда сбываются
Секреты натальной карты: почему гороскопы не всегда сбываются
В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине
В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине
Digital Foundry сравнили Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion на Xbox
Новый двумерный материал
Новый двумерный материал

Топ на сегодня

Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
В Госдуме обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет
Алла Пугачева в панике в эмиграции
Алла Пугачева в панике в эмиграции

Еще по теме

Братчанин выстрелил в двоих мужчин, приревновав подругу
СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
Ставропольский насильник 12 лет скрывался в Дагестане под чужим именем
В Пятигорске пенсионер в ссоре застрелил соседа и покончил с собой