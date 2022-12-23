. Житель Усть-Удинского района из ревности застрелил жену и пытался покончить с собой

Боханский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 22 декабря житель села Игжей Усть-Удинского района поссорился с женой на почве ревности. Находясь в бане, он выстрелил из гладкоствольного ружья в голову 35-летней женщине. Она скончалась на месте происшествия. Мужчина попытался свести счеты с жизнью, ему оказали медицинскую помощь.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили все обстоятельства преступления. При осмотре места происшествия изъято ружье и две гильзы. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении под стражу.