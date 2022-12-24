. 16 неутомимых детишек, от проделок которых даже самый спокойный буддист взвоет белугой

Дети — не просто цветы жизни, но и неиссякаемый источник веселья, причуд и выдумок. Если родители решат ненадолго оставить их одних, то есть вероятность, что им придётся ещё долго расхлёбывать последствия их проказ. Однако, к сожалению, рано или поздно взрослым приходится с ними сталкиваться независимо от того, как тщательно они выполняют свои обязательства воспитателей.

Детская непоседливость — совершенно невероятная вещь. Иногда кажется, что дети специально созданы для того, чтобы сводить взрослых с ума своими выходками. Вот они похожи на ангелочков, а через несколько минут начинают вести себя как настоящие дьяволята. Предлагаем вам взглянуть на некоторые примеры их потрясающих проделок. Глядя на них, хочется безудержно смеяться и совсем немножечко плакать.

Кошка, как модель для макияжа

Если бы Джокер был котом.

10 из10, ребёнок профессионал.

Наша 2-летняя дочь решила, что папин Макбук слишком грязный, и теперь моет его в тазике с водой и мылом

Попросила 8-летнего сына положить специальные салфетки для белья в сушильную машину

Вот как он выполнил мою просьбу.



Дети решили поиграть в крестики-нолики на машине

Ребёнок положил кексы в туфли папы

Сын решил проглотить никель и превратить 5 центов в 4400 долларов

Пришлось провести небольшую процедуру по удалению монетки. Ребёнку просто ввели успокоительное и достали её из пищевода. Домой он отправился в абсолютной норме и в хорошем настроении.

Сделала макияж своей 6 летней сестре, а потом она мне…

Здесь 1060 долларов, которые 2-летний ребенок пропустил через измельчитель бумаги

Он не знает, почему это сделал, да и не понимает пока, что это за сумма.

У меня отличная идея! Надо повисеть на телевизоре!

Да будет снег!

Записка папе

Дочери в руки попал телефон моей жены. Она заказала все домики мечты Барби на Amazon

Как нестандартно уничтожить батин телефон

Кого ругать: детей за то, что не закрыли дверь машины, или себя за то, что не проверил авто вечером?

Человек-паук или пять минут тишины

Папа, ну ты же тоже должен быть красивым!

Утро, отпуск, хорошо. Чувствую, мелкая меня по лицу гладит. Проходя мимо зеркала, замечаю что-то не то.

Здесь вы можете посмотреть фото, которые доказывают, что детская изобретательность иногда не знает границ.