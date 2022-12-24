16 неутомимых детишек, от проделок которых даже самый спокойный буддист взвоет белугой
Дети — не просто цветы жизни, но и неиссякаемый источник веселья, причуд и выдумок. Если родители решат ненадолго оставить их одних, то есть вероятность, что им придётся ещё долго расхлёбывать последствия их проказ. Однако, к сожалению, рано или поздно взрослым приходится с ними сталкиваться независимо от того, как тщательно они выполняют свои обязательства воспитателей.
Детская непоседливость — совершенно невероятная вещь. Иногда кажется, что дети специально созданы для того, чтобы сводить взрослых с ума своими выходками. Вот они похожи на ангелочков, а через несколько минут начинают вести себя как настоящие дьяволята. Предлагаем вам взглянуть на некоторые примеры их потрясающих проделок. Глядя на них, хочется безудержно смеяться и совсем немножечко плакать.
Кошка, как модель для макияжа
Если бы Джокер был котом.
10 из10, ребёнок профессионал.
Наша 2-летняя дочь решила, что папин Макбук слишком грязный, и теперь моет его в тазике с водой и мылом
Попросила 8-летнего сына положить специальные салфетки для белья в сушильную машину
Вот как он выполнил мою просьбу.
Дети решили поиграть в крестики-нолики на машине
Ребёнок положил кексы в туфли папы
Сын решил проглотить никель и превратить 5 центов в 4400 долларов
Пришлось провести небольшую процедуру по удалению монетки. Ребёнку просто ввели успокоительное и достали её из пищевода. Домой он отправился в абсолютной норме и в хорошем настроении.
Сделала макияж своей 6 летней сестре, а потом она мне…
Здесь 1060 долларов, которые 2-летний ребенок пропустил через измельчитель бумаги
Он не знает, почему это сделал, да и не понимает пока, что это за сумма.
У меня отличная идея! Надо повисеть на телевизоре!
Да будет снег!
Записка папе
Дочери в руки попал телефон моей жены. Она заказала все домики мечты Барби на Amazon
Как нестандартно уничтожить батин телефон
Кого ругать: детей за то, что не закрыли дверь машины, или себя за то, что не проверил авто вечером?
Человек-паук или пять минут тишины
Папа, ну ты же тоже должен быть красивым!
Утро, отпуск, хорошо. Чувствую, мелкая меня по лицу гладит. Проходя мимо зеркала, замечаю что-то не то.
Здесь вы можете посмотреть фото, которые доказывают, что детская изобретательность иногда не знает границ.