. 24 декабря в Иркутске пройдет новогодний «Книговорот»

24 декабря в центре современного искусства «Огонь» на улице Марата, 11 пройдет встреча с обменом книгами «Книговорот». Открытие мероприятия — в 12:00. Подробности можно узнать в разделе «Афиша». Участие бесплатное.

Участников мероприятия ждет новогодняя атмосфера с живой елкой, настоящим самоваром, оливье и советскими мультфильмами. Можно будет посетить концертную программу, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в настольные игры и закупиться на ярмарке, в которой участвуют 36 мастеров.