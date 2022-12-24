. Алеся Кафельникова показала подросшую дочку, которая растет на Бали

Модель Алеся Кафельникова поделилась фото с малышкой Кьярой. 24-летняя Алеся Кафельникова под Новый год вернулась на Бали, где живет ее дочь Кьяра от Георгия Петришина, и поделилась совместным фото с подросшей малышкой, появившейся на свет прошлым летом. Девочка растет такой же белокурой и ясноглазой, как мама, что не могли не отметить подписчики модели. Восхитилась внешностью крохи и Яна Рудковская, давно мечтающая о дочери. «На тебя в детстве похожа очень», — написала продюсер.Напомним, о романе Кафельниковой и известного ловеласа Петришина стало известно в 2020 году. До модели Георгий встречался со многими отечественными знаменитостями, поэтому никто не отнесся всерьез к его увлечению Алесей. Однако через год появились слухи, что влюбленные готовятся стать родителями, а в мае 2021 года дочь именитого теннисиста сообщила, что вышла за Петришина замуж. Брак они зарегистрировали в одном из столичных загсов. Общий ребенок пары появился на свет в начале июля. Кафельникова дала девочке необычное имя Кьяра и с удовольствием хвасталась малышкой в соцсети. Однако с головой погружаться в материнство модель не стала. Она довольно быстро пришла в форму и уже спустя месяц после родов щеголяла в облегающих нарядах, демонстрируя почти идеальную фигуру.Вернулась Леся и на подиум, а заботу о дочери поручила своей маме. Кафельникова сообщила, что приняла решение отправить Кьяру жить на Бали, чтобы навещать ее в перерывах между съемками и показами. «Мы с мужем очень скучаем, но, видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими друзьями, кушает свежие овощи и фрукты, мы с ноткой грусти, но очень радуемся за нее. Для нее быть на Бали точно лучше, чем быть в Москве «запечатанной» в комбинезон», — утверждала Алеся.