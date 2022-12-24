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Алла Пугачева готовит замок к своему возвращению

Алла Пугачева готовит замок к своему возвращению
По слухам, певица Алла Пугачева готовится встретить Новый год в России. Друзья Аллы Пугачевой сообщили, что она захотела встретить Новый 2023 год в родной стране. Ожидается, что поп-звезда приедет 30 декабря. К этому времени замок в подмосковной деревне Грязь должен быть вычищен от грязи и пыли. В нем уже царит суета. Об этом рассказали соседи 73-летней певицы и ее мужа Максима Галкина*. «Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб. Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки», — рассказали жители деревни Грязь сайту Дни.ру. Убирать предстоит немало. Площадь замка составляет 2,3 тысячи квадратных метров. В нем шесть этажей, шикарный каминный зал, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, детские комнаты, зимний сад, бассейн, есть отдельное крыло для гостей, подземный гараж. На территории участка площадью в гектар имеется гостевой домик для помощников по хозяйству.
Еще в октябре появилась информация о том, что Алла Пугачева планирует приехать в замок на Новый год. Народная артистка СССР любит встречать в нем зимний праздник вместе со звездными друзьями. В этот раз компанию им не сможет составить Максим Галкин. Бывший ведущий Первого канала в связи с антироссийскими высказываниями не приедет в родную страну. Безмятежную жизнь Примадонны в Израиле нарушило расследование известного журналиста Равива Друкера, которые вышло в телеэфир. Авторитетный эксперт заявил, что при получении израильских паспортов Аллой Пугачевой и другими репатриантами из России были допущены нарушения. После этого задержали пятерых сотрудников Управления регистрации населения задержали в Израиле. Чиновников подозревают в продаже известным россиянам постоянных израильских паспортов вместо положенных по закону временных. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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