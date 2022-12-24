. Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S





Игра Darkwood от студии Acid Wizard Studio, которая вышла на Xbox One еще в 2019 году, а на PC и того раньше, получила оптимизацию до консолей нового поколения Xbox. Игроки, которые имеют версию триллера для Xbox One, могут бесплатно обновиться до версии для Xbox Series X | S — игра поддерживает Smart Delivery.

Darkwood — один из самых атмосферных хорроров последних лет на Xbox. Игра имеет более 12 тысяч отзывов Steam, а ее рейтинг «Очень положительный». Рекомендовали Darkwood и критики — оценка у игры на уровне в 80 баллов из 100. К релизу обновления Darkwood до Xbox Series X | S разработчики представили трейлер:

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События игры Darkwood разворачиваются в лесу в польской глубинке. Днем игроки могут создавать оружие, ставить ловушки и улучшать свое убежище, а ночью им предстоит прятаться и стараться выжить.