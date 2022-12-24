. Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S

Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S


Игра Darkwood от студии Acid Wizard Studio, которая вышла на Xbox One еще в 2019 году, а на PC и того раньше, получила оптимизацию до консолей нового поколения Xbox. Игроки, которые имеют версию триллера для Xbox One, могут бесплатно обновиться до версии для Xbox Series X | S — игра поддерживает Smart Delivery.

Darkwood — один из самых атмосферных хорроров последних лет на Xbox. Игра имеет более 12 тысяч отзывов Steam, а ее рейтинг «Очень положительный». Рекомендовали Darkwood и критики — оценка у игры на уровне в 80 баллов из 100. К релизу обновления Darkwood до Xbox Series X | S разработчики представили трейлер:


Watch this video on YouTube

События игры Darkwood  разворачиваются в лесу в польской глубинке. Днем игроки могут создавать оружие, ставить ловушки и улучшать свое убежище, а ночью им предстоит прятаться и стараться выжить.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Надежда Бабкина получила орден за критику Аллы Пугачевой
Надежда Бабкина получила орден за критику Аллы Пугачевой
ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек
ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек
Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле
Дочка Эдиты Пьехи набросилась на Лайму Вайкуле
Мигель охренел от Аллы Пугачевой
Мигель охренел от Аллы Пугачевой
Муж Виктории Лопыревой завел себе любовницу
Муж Виктории Лопыревой завел себе любовницу
Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля: "По лицу же не прилетит"
Ксения Собчак поддержала девушку, которую высмеял Павел Воля:
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 19.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 19.12.2022 (30 фото)
Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске

Еще по теме

Напоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S
Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S
Оптимизированная версия Biomutant для Xbox Series X | S уже доступна
Diablo III теперь работает в повышенном разрешении на Xbox Series X | S