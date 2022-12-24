. Четыре восьмиэтажных жилых дома в Тулуне сдали в эксплуатацию

В Тулуне сдали в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома в микрорайоне Угольщиков. Восьмиэтажные секции рассчитаны на 320 квартир. Их построили для граждан, чье жилье пострадало из-за подъема грунтовых вод после наводнения летом 2019 года. Новые квартиры в этих домах получат семьи из Тулуна, Тулунского района, поселков Куйтуна и Заларей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Работы провели по программе «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» на 2020-2024 годы региональной госпрограммы «Доступное жилье» на 2019-2025 годы.

На строительство четырех восьмиэтажных домов в микрорайоне Угольщиков направили более 1,3 миллиарда рублей. При этом свыше 881 миллиона рублей – средства резервного фонда Правительства Российской Федерации, распоряжение о их выделении региону в мае 2022 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Еще свыше 500 миллионов выделены из бюджета Иркутской области.

Ранее в микрорайоне Угольщиков в Тулуне уже построили шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир. Жители получили ключи от квартир в конце 2020 года.