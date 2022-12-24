. Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22СК: число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22

Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что шесть человек пострадали. «По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — было сказано в сообщении.

Для расследования гибели людей в Кемеровскую область были направлены криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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